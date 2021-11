Live traz sucessos de grandes nomes da música nacional do século 20

Resultado de parceria entre os projetos Grandes Músicos para Pequenos e Diversão em Cena, o espetáculo inédito, virtual e gratuito Vitrolinha animada vai homenagear grandes nomes da música nacional do século 20, neste domingo (14), às 16h, entre os quais Lamartine Babo, João de Barro, Almirante e Carmem Miranda. A live será exibida no Facebook e no Youtube, canal da Fundação ArcelorMittal, que patrocina o evento por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo.

Com direção de Diego Morais e roteiro de Pedro Henrique Lopes, o programa vai apresentar quadros com muita música e brincadeiras interativas para toda a família. Segundo a assessoria de imprensa da Entre Entretenimento, produtora do espetáculo, o musical Vitrolinha Animada começa quando os amigos e vizinhos Gabi (Analu Pimenta) e Tiago (Oscar Fabião) descobrem uma vitrola antiga da vovó (Martina Blink). “A cada disco que eles colocam na vitrola, são transportados para um universo mágico. Achando que a vitrola está com defeito, a dupla vai ter que usar a imaginação para fazer o aparelho antigo voltar a funcionar”.

Cultura viva

A cada novo disco colocado na vitrolinha são ouvidos sucessos como Tem gato na Tuba, Balancê, Carinhoso e Pirulito que bate, que alegram e divertem o público. O roteirista Pedro Henrique Lopes revelou que vai mostrar as músicas de antigamente para as crianças “é de extrema importância, pois faz com que nossa cultura se mantenha viva e presente em todas as gerações”.

As transmissões online apresentam atividades temáticas e informações sobre os músicos homenageados, visando despertar a curiosidade das crianças sobre os artistas e sua obra. Segundo ressaltou Lopes, a ideia é trazer o legado importante da cultura brasileira para as crianças, com um conteúdo que seja atraente também para as famílias. O diretor Diego Morais ressaltou que o objetivo é “criar experiências de entretenimento inesquecíveis e marcantes, das quais o espectador participe de forma ativa”.