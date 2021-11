Guarani atropela Avaí no Brinco de Ouro e retorna ao G4 da Série B

O Guarani retornou ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e deixou o posto do Avaí entre os quatro primeiros colocados ameaçado. Neste sábado (13), o Bugre venceu o Leão da Ilha por 4 a 0 no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 36ª rodada da competição.

O time paulista assumiu a terceira posição, com 59 pontos, ultrapassando o próprio Avaí e o Goiás, que somam 58 pontos - os catarinenses ficam à frente por terem uma vitória a mais. Em quarto, o clube de Florianópolis pode sair do G4 na próxima segunda-feira (15), se os goianos derrotarem o Remo às 20h (horário de Brasília), no Baenão, ou caso o CRB supere o Brusque mais cedo, às 16h, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

QUE DIA, SENHORES! ????????????????



????: Thomaz Marostegan/Guarani FC pic.twitter.com/O5qZYzthpI — Guarani FC (@oficialguarani) November 13, 2021

Os anfitriões praticamente não deram chances para o Avaí. No primeiro tempo, aos 23 minutos, Lucão do Break desviou de cabeça para o também atacante Júlio Cesar entrar na área pela direita e finalizar na saída do goleiro Glédson. Aos 30, o meia Regis driblou o zagueiro Betão na entrada da área e deixou Bruno Sávio na cara do gol. O atacante tocou por cima de Glédson e ampliou.

O cenário não se alterou na etapa final. Aos dez minutos, Lucão do Break ganhou a disputa pelo alto, próximo a entrada da área, a defesa catarinense parou e o próprio atacante, com a bola no alto e aproveitando a saída de Glédson, cabeceou para o gol vazio. O Avaí esboçou uma pressão para mudar a partida, mas os 27, o camisa 99 marcou o segundo dele na tarde e o quarto do Guarani.

O Bugre volta a campo apenas na segunda-feira da próxima semana (22), às 20h, novamente no Brinco de Ouro, contra o Goiás, podendo garantir o acesso à Série A em caso de vitória e de uma combinação de resultados. Um dia antes, domingo que vem (21), o Avaí visita o Náutico nos Aflitos, em Recife, às 18h30. Os duelos valem pela 37ª rodada.