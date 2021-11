Indicador Antecedente de Emprego desacelera em outubro

Indicador combina séries extraídas de sondagens de forma a antecipar os rumos do mercado de trabalho no país (Foto: Diones Roberto Becker)

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV), variou 0,1 ponto em outubro, chegando a 87,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, houve queda no IAEmp de 0,7 ponto, para 88,1 pontos.

Segundo o IBRE, o IAEmp combina séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, de forma a antecipar os rumos do mercado de trabalho no país.

Para o economista da FGV, Rodolpho Tobler, a relativa estabilidade do indicador verificada em outubro indica um ‘sinal de alerta’ sobre o ritmo de recuperação do mercado de trabalho. — A desaceleração da atividade econômica parece pesar na evolução do indicador, que ainda se encontra abaixo do nível pré-pandemia — disse o economista. Ele acrescentou que os próximos meses devem manter uma retomada gradual, principalmente no setor de serviços.

