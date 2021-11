Coronavírus em SC: Matriz de Risco aponta 10 regiões no nível moderado

Pela sexta semana consecutiva, nenhuma região do estado foi classificada nos níveis de risco grave (laranja) ou gravíssimo (vermelho). A Matriz de Risco Potencial Regionalizado divulgada neste sábado, 13, aponta 10 regiões como risco potencial moderado (cor azul) e sete regiões alto (cor amarela).

Houve melhora nos indicadores das regiões Extremo Oeste, Foz do Rio Itajaí e Serra, observados a partir da redução na taxa de detecção de casos novos, hospitalizações e óbitos, aliada ao aumento na cobertura vacinal. Com isso, estas regiões, que na semana anterior estavam classificadas como nível alto (amarelo), passaram a ser classificadas como nível moderado (azul), se juntando as regiões do Alto Uruguai Catarinense, Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Laguna, Meio-Oeste e Planalto Norte, que mantiveram a classificação em moderado.

Por outro lado, houve uma piora nos indicadores das regiões Extremo Sul, Grande Florianópolis, Médio Vale do Itajaí, Oeste e Vale do Itapocu, observados a partir do aumento na taxa de detecção de casos novos e hospitalizações. Com isso, estas regiões que na semana anterior estavam classificadas em nível moderado (azul), passaram a ser classificadas como nível alto (amarelo), juntamente com as regiões Nordeste e Xanxerê, que permaneceram em alto.

:: Clique aqui para fazer o download da matriz

Balanço da Vacinação

Nesta semana Santa Catarina alcançou o índice de 63,4% da população catarinense completamente imunizada, tendo recebido as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Com mais de 10,6 milhões de doses aplicadas em todo o estado, o avanço na vacinação tem sido o principal responsável pela manutenção da tendência de redução no nível de risco da Covid-19 em todas as regiões.

“Estamos às vésperas das festas de final do ano, onde se espera que todos nós possamos nos confraternizar com nossos familiares para saudarmos o início de um novo ano. Para que possamos curtir esse momento com a maior segurança, é necessário um esforço de todos para que os indicadores melhorem e os índices de transmissão e de gravidade da pandemia se mantenham baixos. Todos precisam fazer a sua parte, utilizando máscaras, principalmente em ambientes fechados, evitando aglomerações e, é claro, atualizando sua carteira de vacinação com as duas doses da vacina”, aponta o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

:: Veja outros dados no novo vacinômetro

O principal objetivo da matriz de risco é ser uma ferramenta de tomada de decisão. A nota final do mapa de risco considera um intervalo de variação mais adaptado para cada nível, sendo de 1 a 1,9 como moderado, 2 a 2,9 como alto, 3 a 3,9 como grave e igual a 4 como gravíssimo.