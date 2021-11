Ônibus tomba e deixa cinco pessoas mortas em rodovia paulista

Cinco pessoas morreram e 48 ficaram feridas depois do tombamento de um ônibus na Rodovia Oswaldo Cruz, na altura de São Luiz do Paraitinga, interior de São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 12 pessoas que estavam no ônibus não tiveram ferimentos.

AS vítimas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro de Taubaté e de São Luiz do Paraitinga.

De acordo com os bombeiros, participam do socorro às vítimas dez viaturas, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, e o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de ambulâncias municipais de São Luís do Paraitinga, Ubatuba e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).