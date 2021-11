Motorista sem CNH colide com o automóvel contra poste em Três Passos

A Brigada Militar (BM) de Três Passos foi acionada, na manhã do sábado (13/11), para atender uma ocorrência de trânsito na Avenida Costa e Silva, no bairro Ildo Meneghetti. No local, um VW Gol havia colidido contra um poste de iluminação pública.

O efetivo da BM constatou que o motorista do automóvel não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), configurando crime de acordo com o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ainda, conforme a BM, o condutor do veículo não se feriu.

