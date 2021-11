Jovem é preso com diversos objetos nas imediações do presídio de Frederico Westphalen

Na tarde da sexta-feira (12/11), o policial militar – que realizava a guarda externa do Presídio Estadual de Frederico Westphalen – visualizou um indivíduo em atitude suspeita.

Acionada, a guarnição da Brigada Militar (BM) abordou o jovem de 18 anos de idade. Com ele, foram encontrados seis tabletes de durepoxi (que é um adesivo termofixo que endurece quando misturado à resina epóxi), cinco chips telefônicos, quatro aparelhos celulares, seis fones de ouvido e cinco carregadores de celular.

Juntamente com todos os objetos apreendidos, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para registro da ocorrência.

