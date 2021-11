Gurias do Yucumã/Flamengo e o sonho de jogar a final do Gauchão Feminino

Em sua primeira participação no Gauchão Feminino, as Gurias do Yucumã/Flamengo garantiram vaga entre os quatro melhores (Foto: Reprodução | Facebook)

Com o objetivo de continuar fazendo história, as Gurias do Yucumã/Flamengo terão dois confrontos contra o Grêmio de Porto Alegre, pelas semifinais do Gauchão Feminino 2021. O jogo de ida acontece na tarde do domingo (14/11), a partir das 15 horas, no CT Futebol com Vida em Três Passos.

O time – que reveza os treinamentos entre Tenente Portela e Derrubadas – já é destaque no cenário estadual, pois em sua primeira participação conseguiu ficar entre os quatro melhores da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O elenco da equipe também chama a atenção. Foram várias reportagens mostrando as dificuldades e os esforços para a disputa do Gauchão Feminino. A maioria das jogadoras sobrevive de outras atividades remuneradas. Têm trabalhadoras do comércio, agricultoras e indígenas da Terra do Guarita. Apenas algumas atletas ganham ajuda de custo para se deslocarem nos dias de treino.

O duelo inédito contra o Grêmio é mais um capítulo desta bela história de amor pelo futebol e de superação. Independentemente do resultado das semifinais, as ‘gurias’ e a comissão técnica devem estar cientes que conquistaram dezenas de torcedores e apoiadores na região.

