Covid-19: 98,6% dos municípios adotaram isolamento social em 2020

No ano passado, 98,6% ou 5.393 prefeituras, que responderam à Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC 2020), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), adotaram alguma medida de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19. Em 76% das cidades foram instaladas barreiras sanitárias. Apenas 74 administrações municipais não adotaram qualquer medida de distanciamento social.

Entre as ações realizadas durante a pandemia em 2020, 94,5% das prefeituras adotaram o uso obrigatório de máscaras; 78,9% fizeram a desinfecção de locais públicos; 78,7% compraram testes para a Covid-19 e 78,5% testaram a população para o novo coronavírus.

— Em 18,6% dos municípios, a população foi orientada a ficar em isolamento por meio de campanhas publicitárias e em 81,4% por decreto de isolamento social — disse a gerente da pesquisa do IBGE, Rosane Teixeira de Siqueira e Oliveira.

Em 88,8% dos municípios foram registrados óbitos por Covid-19 no ano passado. Em todas as cidades com mais de 500 mil habitantes ocorreram mortes pela doença. Em 68,2% das localidades menores, com até cinco mil moradores, foi contabilizado pelo menos um óbito pelo novo coronavírus.

Dos 5.109 municípios onde foram necessárias internações por Covid-19, 23,6% informaram que o número de doentes ultrapassou a capacidade de leitos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas e privadas, e conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Cerca de 58,2% dos municípios ampliaram o número de leitos; 12,3% instalaram hospitais de campanha; 91,6% encaminharam pacientes para outros municípios e 39,1% mantiveram pessoas por mais de 24 horas em unidades sem internação.

