Governo do Estado autoriza início da pavimentação da Rota da Cachaça, em Luiz Alves

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Tiago Vieira, assinou a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação das vias que compõem a Rota da Cachaça, em Luiz Alves.

“Somos um governo municipalista e o investimento que o Executivo estadual está fazendo nas cidades é prova disso. Quem participou desse processo sabe o esforço que foi preciso para simplificar e desburocratizar esses repasses, levando o desenvolvimento para onde a vida acontece, nos municípios”, destacou Vieira.

Cerca de cinco quilômetros serão asfaltados. Com um investimento de R$ 3,3 milhões do Governo do Estado, a obra, que será administrada pela prefeitura, impulsionará o turismo e a produção regional de cachaça. Luiz Alves é considerada a Capital Catarinense da Cachaça. Os produtos da cidade são comercializados em diferentes regiões do país e até mesmo exportados em alguns casos.

O prefeito Marcos Veber destacou, durante o evento que formalizou a ordem de serviço, que essa não é a única obra do Governo do Estado na região. “Nunca antes Luiz Alves foi tão atendida por um governo estadual”, comemorou Veber.

Entrega de projeto da SC-414

Mais um passo em direção a tão sonhada pavimentação dos 12,7 quilômetros da SC-414, entre Luiz Alves, Massaranduba e Blumenau foi dada. Demanda de mais de 60 anos, estava pendente, ainda, documentos e estudos referentes ao impacto ambiental.

Na quarta-feira, 10, prefeitos e representantes do Executivo municipal de cidades da região estiveram na Secretaria de Estado da Infraestrutura para entregar o que faltava no projeto para a implantação da rodovia.

O estudo de impacto ambiental foi contratado pela Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (Amvali) e executado pela empresa Iguatemi Engenharia.