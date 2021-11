PRF atende grave acidente entre caminhões em Cruz Alta

No início da manhã desta sexta-feira (12/11), por volta das 6 horas e 15 minutos, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atendimento de um acidente grave entre um caminhão e um bitrem no km 207 da BR 158.

No local, foi constatado uma colisão frontal na qual um caminhão furgão emplacado em Santa Maria, seguia vazio em direção a Cruz Alta quando ao contornar uma curva colidiu frontalmente com um bitrem emplacado em São Luiz Gonzaga.

O bitrem estava carregado com grãos de trigo, e após a colisão saiu da pista e capotou, derramando toda a carga transportada.

O condutor do caminhão, 45 anos, e o condutor do bitrem, 49 anos, foram socorridos com lesões graves para o hospital em Cruz Alta.

