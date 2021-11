Acusado de feminicídio é encontrado morto no presídio de Santo Ângelo

O homem acusado de ter matado a ex-companheira nesta semana foi encontrado morto na manhã de hoje (12/11) na cela de triagem do Presídio Regional de Santo Ângelo. Arcindo Antunes da Rosa, de 58 anos, foi detido em flagrante por feminicídio e deu entrada ontem à casa prisional. Hoje pela manhã ele foi encontrado sem vida por agentes penitenciários. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte, que apontam para um possível suicídio.

Arcindo foi preso depois de ter matado, a golpes de faca, na última quarta-feira (10/11), a ex-companheira Jane Pereira da Luz, de 49 anos. A ação ocorreu na casa do acusado, na rua Santos Dumont, bairro Maria Ritter, em Santo Ângelo. Conforme a titular da Delegacia da Mulher, delegada Elaine Maria da Silva, a vítima já havia denunciado o ex-companheiro e pedido socorro a familiares.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.