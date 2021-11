Polícia encontra drogas em sapatos infantis durante operação contra tráfico no RS

A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, nesta quinta-feira (11), em uma operação contra uma rede de tráfico de drogas que atua na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Até o início da tarde, 12 pessoas tinham sido presas, segundo a 2ª Delegacia de Sapucaia do Sul. Durante a ação, os policiais encontraram drogas escondidas em calçados infantis. Veja o vídeo acima.

Conforme a polícia, foram 10 meses de investigação. Os agentes ingressaram em áreas consideradas conflagradas pelo tráfico de drogas no município.

“A atuação é para reprimir o narcotráfico na região”, afirma o delegado Thiago Carrijo Fraga.

Ao todo, foram expedidas 11 ordens judiciais de busca e duas de prisões preventivas.

A Polícia Civil contou com o apoio de uma aeronave, além de agentes da Brigada Militar e da Guarda Municipal de Sapucaia do Sul.

