Feriado leva Polícia Rodoviária a aumentar fiscalização nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará, de hoje (12) até a próxima terça-feira (16), o policiamento ostensivo próximo aos pontos das rodovias federais onde mais são registrados acidentes graves e ocorrências criminosas.

A intensificação da fiscalização faz parte da Operação Proclamação da República 2021 e visa a inibir infrações de trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e proibidas, transitar pelo acostamento e motoristas dirigindo embriagados.

Como de costume, o feriado prolongado (Proclamação da República, 15 de novembro) deve motivar o aumento do número de veículos nas estradas, potencializando os riscos de acidentes. Assim, além de ampliar o efetivo policial de serviço e intensificar as rondas ostensivas, principalmente durante os horários de maior movimento, a PRF orienta quem vai pegar a estrada a estar atento às boas condutas, como revisar o veículo, com especial atenção para o funcionamento dos equipamentos obrigatórios. E, em caso de acidentes ou incidentes, o motorista deve ligar para o telefone de emergência 191.

Distância segura

Também é importante verificar a documentação do veículo e de todos os ocupantes, inclusive de crianças e adolescentes. Durante o percurso, o motorista deve manter uma distância segura do veículo à frente, respeitando os limites de velocidade estabelecidos para a via, e trafegando com os faróis acesos, mesmo durante o dia. E, quando necessário, ultrapassar apenas pela esquerda. A Polícia Rodoviária Federal também lembra a necessidade de os motoristas estarem atentos a pedestres, ciclistas e outros usuários, sobretudo próximo aos núcleos urbanos.

As ações preventivas também visam reduzir a gravidade dos eventuais acidentes e serão focadas em pronto atendimento, de forma a garantir fluidez ao trânsito.

Além dos agentes de prontidão nas rodovias, policiais federais monitorarão o comportamento dos motoristas a partir das Centrais de Comando e Controle, de onde podem acompanhar, em tempo real, por meio de câmeras, tudo o que acontece ao longo das estradas, flagrando ultrapassagens indevidas ou proibidas; veículos trafegando pelo acostamento ou desenvolvendo velocidades incompatíveis com a via.