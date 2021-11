Caminhão sai da pista e pega fogo na BR-285 em Passo Fundo

No início da manhã desta sexta-feira, 12, um caminhão acabou pegando fogo ao sair da pista no KM 290 da BR-285, nas proximidades da Universidade de Passo Fundo. O veículo vinha de Santo Ângelo, na região das Missões.

Por motivos ignorados, o condutor perdeu o controle da carreta, saindo da rodovia. Em seguida, pegou fogo principalmente no cavalinho, com muitos estragos. Na parte da carroceria foi possível conter as chamas, com a rápida ação do Corpo de Bombeiros.

O caminhoneiro, de Lages (SC) identificado como Claudinei de Souza, de 53 anos, conseguiu escapar antes de o veículo pegar fogo. Sofreu ferimentos leves nas pernas e foi levado para atendimento médico pela ambulância do SAMU.

