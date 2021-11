Confira locais de retirada do Cartão Cidadão em municípios da Campanha, Fronteira e Sul do Estado

Quem tem direito a receber o Cartão Cidadão do governo do Estado – que terá depósitos para compensar o custo do ICMS em compras – poderá retirá-lo a partir do dia 16 de novembro. O período se encerra em 26 de novembro. Terão acesso ao cartão pessoas inscritas no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes matriculados na rede estadual do Ensino Médio. Veja abaixo os locais de retiradas em cidades da Campanha, da Fronteira e do Sul do Estado:

Alegrete: 2.547 beneficiários

Local de retirada: agência do Banrisul na rua Gaspar Martins, 18 - Centro

Bagé: 8.609 beneficiários

Local de entrega: Militão – Ginásio Presidente Médici, rua general Mallet, 700

Camaquã: 4.162 beneficiários

Local de entrega: Salão de Eventos da Secretaria Especial da Mulher, do Trabalho e do Desenvolvimento Social - rua João de Oliveira, 57

Canguçu: 3.566 beneficiários

Local de entrega: ginásio municipal de Esportes Conrado Ernani Bento - rua Teófilo de Souza Matos, s/n

Dom Pedrito: 2.497 beneficiários

Local de entrega: agência do Banrisul - rua Rui Barbosa, 919

Pelotas: 11 mil beneficiários

Local de entrega: colégio municipal Pelotense - rua Marcílio Dias, 1.597

Rio Grande: 7,8 mil beneficiários

Local de entrega: Secretaria de Turismo - rua República do Líbano, 88 (antigo Senac)

Rosário do Sul: 3.357 beneficiários

Local de entrega: agência do Banrisul - rua General Osório, 1.246

Santana do Livramento: 5.938 beneficiários

Local de entrega: Sala Cultural Professor Francisco Pereira Alves, na rua dos Andradas, 682 - Centro

São Gabriel: 3.466 beneficiários

Local de entrega: agência do Banrisul, praça dr. Fernando Abbott, 14 - Centro

Cerca de 432 mil famílias beneficiadas em todo o Estado

Após retirar os cartões, as famílias receberão, automaticamente, créditos em dezembro para utilizar em 140 mil estabelecimentos da Rede Vero, como supermercados, padarias, entre outros. Com o cartão, cerca de 432 mil famílias gaúchas terão devolução de R$ 400 por ano do Devolve ICMS (R$ 100 a cada trimestre), além dos recursos para quem está matriculado no Ensino Médio da rede pública estadual.

As entregas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Conforme as letras do nome do titular abaixo. O site do programa (www.devolveicms.rs.gov.br) traz a lista dos locais de retirada em todo o Estado. Para retirar o cartão, o usuário precisa portar documento de identificação oficial com foto e número de CPF, além de estar usando máscara.



Datas de entrega por ordem alfabética do titular do cartão:

• 16 nov: letras A, B

• 17 nov: C, D

• 18 nov: E, F, G

• 19 nov: H, I, J

• 22 nov: K, L

• 23 nov: M

• 24 nov: N, O, P, Q,R

• 25 nov: S, T, U

• 26 nov: V, W, X, Y, Z



Para conferir quem tem direito à retirada do cartão basta estar cadastrado no CadÚnico e receber o Bolsa Família ou estar matriculado ou ter dependentes no Ensino Médio. O cartão Cidadão do Devolve ICMS não é o mesmo do Bolsa Família e é preciso retirá-lo em novembro para receber os valores em dezembro.