Iniciativa pioneira da Celesc treina eletricistas com realidade virtual

O cenário do estúdio de realidade virtual, no prédio da Administração Central da Celesc, em Florianópolis, tem apenas 20 metros quadrados e simula as mais diversas atuações de eletricistas em redes de distribuição de energia. Ao colocar um óculos de imersão em realidade virtual, o usuário é transportado para o ambiente de trabalho na rua: uma cesta aérea — equipamento acoplado em veículos no qual o eletricista é içado para realizar procedimentos no sistema elétrico —, que pode chegar a 12 metros de altura. A roupa antichamas, as botas, as luvas isoladoras, o talabarte e o cinto de ferramentas completam o equipamento necessário para deixar o contexto ainda mais próximo da experiência real.

O ambiente imersivo, que combina elementos físicos e virtuais, é capaz de simular 14 cenários diferentes e em cada um deles é possível configurar condições climáticas, agravantes técnicos e utilização de equipamentos, por exemplo. Toda a simulação é feita por um computador de alto desempenho que reproduz, no óculos de realidade virtual, uma situação na qual o eletricista em treinamento precisa executar um procedimento operacional. No plano físico, a tecnologia dispõe de acessórios utilizados em campo e a cesta aérea isolada. Outros elementos como postes, redes de distribuição e veículos, são criados diretamente no ambiente virtual.

Enquanto a operação é realizada, todos os movimentos do usuário são captados pelas câmeras instaladas. Os movimentos das luvas e da vara de manobra são transmitidos instantaneamente e projetados, conjuntamente com o cenário selecionado, em duas telas dispostas na sala. Desse modo, o instrutor e os demais profissionais em treinamento podem acompanhar e compartilhar informações sobre as tarefas. O propósito é esta capacitação complemente a presencial, pois é capaz de oferecer uma gama de condições personalizáveis que tornam a experiência do usuário mais completa e diversificada.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A tecnologia de realidade virtual desenvolvida e empregada no campo da capacitação laboral consolidou-se como uma grande aliada de profissionais de diversas áreas. “No caso do Estúdio RV Celesc, o recurso mais importante é a imersão digital com os elementos reais nos diferentes cenários”,onde torna-se possível simular procedimentos, vivenciar a realidade e repassar de uma grande quantidade de conhecimento em um curto espaço de tempo, destaca Eduardo Soldateli, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho e coordenador do projeto que deu origem ao estúdio.

A iniciativa faz parte dos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da Celesc. O estúdio foi resultado de uma parceria firmada entre a Celesc e a empresa Matrix Engenharia em Energia, as responsáveis pela expertise do projeto na área de energia elétrica, e o Laboratório de Sistema Integráveis Tecnológico, desenvolvedora do sistema em realidade virtual.

O instrutor de operação de equipamentos, Júlio Lucena, aponta a importância da iniciativa para o setor elétrico. “A Celesc está sendo pioneira no desenvolvimento de uma tecnologia dessa magnitude porque nós temos um sistema onde a imersão é total. Acredito que a empresa dá um salto em inovação e em qualidade de treinamento, pois consegue agregar todas as situações que podem acontecer no dia-a-dia dos profissionais em um ambiente completamente seguro e controlado”, enfatiza o eletricista.

Homologação da tecnologia

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Essa tecnologia pode oferecer benefícios ao usuário, ao consumidor e à empresa que implementar a modalidade de treinamento virtual. Para os consumidores, os benefícios poderão ser notados na agilidade e na segurança.

No caso do trabalhador, a grande vantagem proporcionada pela tecnologia será o ganho de conhecimento revertido em segurança e facilidade para executar as ações no ambiente de trabalho. Para o técnico eletrotécnico, Mauro Rodrigo Pereira, a experiência oferece um grande ganho profissional ao levar o treinando a experimentar a sensação da atuação em campo. “Pude operar equipamentos especiais e vivenciar situações de noite e chuva, por exemplo. Isso com certeza traz mais qualidade para o profissional que a Celesc coloca em ação”, relata Pereira.

Com o objetivo de ampliar a quantidade de pessoas que têm acesso a esse conteúdo, a distribuidora irá realizar lives para transmitir os treinamentos e criar um canal de comunicação com os funcionários, para que possam tirar dúvidas e trocar experiências.

Gamificação

Uma forte tendência no ramo da tecnologia é a gamificação de processos profissionais, ou seja, trazer elementos que remetem a um jogo para tornar a prática mais lúdica. Na Celesc, a proposta é implantar um aplicativo onde o eletricista possa realizar os procedimentos operacionais como em um jogo para celular para localização de falhas em redes de distribuição.

A grande vantagem desse sistema, ainda em fase de estudo, é conhecer o perfil do usuário, como numa rede social, saber quais as decisões que ele está tomando para gerar um relatório gerencial e direcionar as ações da empresa para atender o público com mais investimentos, capacitação, campanhas de prevenção de acidentes ou de segurança no trabalho, por exemplo.