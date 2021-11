Relatório sobre Desigualdade de Gênero no campo será apresentado nesta sexta, dia 12

A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) divulga, na tarde desta sexta-feira (12/11), o relatório técnico "Desigualdades de gênero dos ocupados com atividades ligadas à agricultura no RS".

Produzido pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE) a partir de parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seadpr) e com a Emater/RS, o material traz dados sobre as características da população ocupada no segmento rural no Estado.

O relatório será apresentado em live nocanal da SPGG no Youtubee poderá ser acompanhada por qualquer interessado. Ao final da divulgação, serão respondidas perguntas da imprensa.

Aviso de pauta

O quê: divulgação do relatório "Desigualdades de gênero dos ocupados com atividades ligadas à agricultura no RS"

Quando: sexta-feira (12/11), às 14h

Plataforma:canal da SPGG no Youtube– spgg.rs.gov.br/youtube

Confirmação de participação (para imprensa):[email protected]ou pelo Whatsapp (51) 99618-5501