Homem morre em colisão entre moto e carro na ERS 569 em Novo Barreiro

Na manhã de quinta-feira, dia 11 de novembro, ocorreu um acidente na ERS 569, entrada para a cidade de Novo Barreiro envolvendo uma motocicleta e um veículo VW Fox de cor vermelha, ambos do município de Novo Barreiro.

O motociclista foi encaminhado ao hospital para atendimento médico em estado grave, sendo que o mesmo não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, sendo identificado como Gilmar da Silva Ferreira. Ele era casado e deixou uma filha de três meses.

Estiveram no local prestando atendimento equipe de saúde de Novo Barreiro e Policia Rodoviária Estadual.

