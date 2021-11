Bebidas de origem estrangeira foram apreendidas pela Brigada Militar de Crissiumal

O Pelotão da Brigada Militar de Crissiumal deu continuidade a fiscalização e diligências na área de fronteira com a Argentina.

Nas imediações da localidade de Esquina Gaúcha, Crissiumal, às 18 horas e 25 minutos, flagrou uma Caminhonete VW Saveiro, cor branca, vindo da direção da fronteira, onde constatou-se que estava carregado com bebidas de fabricação e procedência Argentina, configurando o crime de Descaminho.

A apreensão do veículo e das bebidas foi encaminhada para Receita Federal:

– 01 Caminhonete saveiro ano 2012;

– 12 (doze) fardos com 24 de latas cada, de cerveja Argentina;

– 9 (nove) caixas com 12 litros cada, de cerveja Argentina;

– 9 caixas de vinhos argentinos de diversas marcas, totalizando 54 garrafas de 750ml.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.