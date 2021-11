PRF prende homem e recupera carro furtado em Cruz Alta

Na tarde de terça-feira (09/11), por volta das 15 horas, na BR 158 em Cruz Alta, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um Ford Ecosport que havia sido furtado.

Policiais rodoviários federais interceptaram um Ecosport com placas de Minas Gerais, durante uma ação de policiamento na BR 158, em verificação, os policiais constataram que o carro possuía um registro de furto, no mês de julho de 2021. O condutor declarou que sua filha havia comprado o veículo pela internet.

O carro e o condutor, de 61 anos, foram encaminhados para a polícia judiciária local pelo crime de receptação.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.