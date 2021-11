29º BPM faz prisões por tráfico de entorpecentes em Ijuí

Segundo informações que chegaram ao trabalho da Inteligência, na tarde desta terça-feira (09/11), uma residência localizada no Bairro Assis Brasil em Ijuí, estaria sendo usada para guardar drogas e armas, e para distribuição de entorpecentes estaria sendo utilizada uma moto Honda, de cor verde.

Os policiais deslocaram ao local e abordaram a referida motocicleta, após esta tentar fugir. O seu condutor foi identificado como um homem de 19 anos, natural de Ijuí, sem antecedentes criminais. Durante a busca pessoal foi localizado com ele 02 buchas de cocaína, 01 porção de maconha fracionada e embalada.

Em frente à residência suspeita foi abordado um indivíduo identificado como sendo um homem de 26 anos, natural de Ijuí, com antecedentes criminais por ato obsceno, perturbação do trabalho ou sossego alheio, tráfico de entorpecente e posse irregular de arma de fogo. Durante a busca pessoal foi localizado com ele um pote de balas contendo buchas de cocaína, celular e dinheiro, bem como foi localizado o material usado para fracionar a droga.

Material apreendido: 03 porções de maconha pesando 150g; 12 buchas de cocaína pesando 05g; 01 aparelho celular LG; R$ 121,00 em dinheiro e 01 moto Honda Titan de cor verde.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão aos acusados que foram encaminhados para exames de saúde na UPA e posteriormente apresentados na DP juntamente com o material apreendido, onde foi lavrado o flagrante pelo tráfico de entorpecentes para o proprietário da residência. O segundo indivíduo foi registrado como suspeito.

