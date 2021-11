Brigada Militar e Polícia Civil prendem casal por tráfico de armas em Três Passos

No fim da tarde de terça-feira (09/11), por volta das 17 horas e 50 minutos, policiais militares do 7º BPM em conjunto com a Polícia Civil prenderam um casal por tráfico de armas.

A prisão ocorreu às margens da BR 468, após abordagem de um veículo, sendo localizado com os ocupantes 01 fuzil calibre 7.62, 02 pistolas calibre 9mm, 07 carregadores, 01 porção de maconha, 09 munições calibre 9MM e R$ 135,00 reais.

Ambos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia para flagrante.

