Brigada Militar prende dois homens por receptação em Redentora

Dois homens foram presos por suspeita de receptação em Redentora. A ação da Brigada Militar ocorreu na tarde desta segunda-feira em Linha Gengibre, interior do município, dentro da Terra Indígena do Guarita.

A ocorrência se deu quando os policiais abordaram um trator que estava puxando um veículo Parati. Ao consultar o sistema se constatou que a Parati tinha sido roubado em 2017 na cidade de Passo Fundo. Na mesma ação, um segundo homem que estava em uma motocicleta também foi abordado e, por incrível que pareça, o veículo também encontrava-se em situação de furto.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Policia Civil de Redentora para registro da ocorrência. Eles vão responder pelo crime de receptação.

