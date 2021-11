Após romper tornozeleira eletrônica, homem é preso em Coronel Barros

Nesta terça-feira pela manhã, a Brigada Militar foi chamada em uma residência localizada na Rua Martin Shwiderke, Centro de Coronel Barros, em razão de um descumprimento de medida protetiva deferido em virtude da Lei Maria da Penha. Os policiais deslocaram ao local e abordaram o suspeito.

Ele foi identificado como sendo um homem de 32 anos, natural de Ijuí, possuidor de diversos antecedentes policiais como descumprimento de medida protetiva, ameaça, dano, embriaguez, lesão corporal, furto e outros crimes. Em consulta ao sistema informatizado foi constatado que ele se encontrava com gravame como foragido do sistema prisional após ter sido rompida a tornozeleira eletrônica.

O preso informou aos policiais o local onde havia dispensado a tornozeleira, após o rompimento, a qual foi localizada e apreendida. Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao indivíduo que foi encaminhado para exames de saúde na UPA e em seguida apresentado na Polícia Judiciária, onde foi feito o registro do fato e o preso ficou novamente à disposição da justiça.

