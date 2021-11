Brigada Militar realiza prisão por tráfico de drogas em Santo Ângelo

Na segunda-feira (08/11), o 7ºRPMon através da sua Força Tática prendeu um indivíduo no bairro Castelarin, em Santo Ângelo, pelo crime de tráfico de drogas.

A ação resultou na apreensão de 89 pedras de crack, 89 gramas de maconha, quatro munições calibre. 38, uma balança de precisão, três celulares e R$262,65.

