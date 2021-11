Pego no flagra, ladrão mente nome e acaba preso pela BM em Passo Fundo

Na manhã de domingo, por volta das 6 horas e 40 minutos, uma guarnição do 3º RPMon da Brigada Militar estava em patrulhamento de rotina, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, próximo aos veículos na rua Fagundes dos Reis, área central de Passo Fundo.

Quando aproximou-se do local onde o homem estava, foi constatado que ele havia quebrado o vidro de um veículo Corolla. Já estava no interior do veículo, no momento da abordagem, tentando realizar o furto.

A guarnição fez a abordagem e, ao tentar identificar o indivíduo, ele passou o nome do seu irmão para confundir os policiais.

Em pesquisa ao sistema, pela filiação, foi identificado o indivíduo, o qual deveria estar em prisão domiciliar no momento do ato delituoso.

Foi dado voz de prisão ao indivíduo, sendo feito o uso da algema para resguardar a guarnição, bem como a integridade física do detido.

Foi feito contato com a vítima, a qual morava no local onde o veículo estava estacionado e conduzidas as partes até a DPPA – Delegacia de Pronto Atendimento de Passo Fundo para a lavratura do flagrante.

