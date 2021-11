“Pelado e armado” – Homem morre em confronto com a Brigada Militar em Carazinho

Durante a madrugada de sábado (06/11), a Brigada Militar de Carazinho atendeu a ocorrência de um homem que causava perturbação do sossego público.



Segundo a BM, diversas ligações informaram que havia um homem completamente pelado na Rua Assis Chatubriand, no Bairro Vila Rica em Carazinho, efetuando disparos de arma de fogo.



As guarnições deslocaram-se até o local imediatamente, onde ao desembarcar das viaturas foram recebidos com diversos tiros. O homem foi para os fundos de uma residência, se escondeu e continuou atirando nos policiais, que revidaram, momento em que o homem caiu ao solo.

Ele foi imediatamente socorrido até o HCC, onde após tentativa de reanimação pela equipe médica entrou em óbito.

Foi identificado como Rodrigo Andrade de Mattos.

Com Rodrigo foram apreendidos 01 espingarda cal 12, 01 revólver cal .38 e diversas munições deflagradas e intactas, 10 pedras de Crack e 02 buchas de cocaína.

