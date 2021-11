Polícia prende homem por injúria e perseguição no interior de Itapiranga

Na manhã do sábado (06/11), por volta das 12 horas, foi registrada uma ocorrência de injúria e perseguição no âmbito da Lei Maria da Penha. O fato ocorreu na Linha Santo Antônio, interior de Itapiranga.

Populares acionaram a polícia através do pedido de ajuda de uma mulher, a qual relatou que seu marido a teria injuriado com várias palavras de baixo calão. O motivo, segundo ela, é de que o casal estaria se separando e precisavam dividir a propriedade. Ela relatou ainda que as ofensas eram constantes.

O homem, que já possui outros boletins de ocorrência com a mesma situação, afirmou à polícia que jamais agrediu fisicamente a esposa e relatou só querer resolver o acerto da propriedade. A guarnição registrou a ocorrência como crime de perseguição. O homem foi preso, e ambos encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

