Motociclista fica ferido em Crissiumal

Na tarde deste domingo (07/11), um motociclista ficou ferido após sofrer queda de moto na ERS 305 em Crissiumal. O acidente ocorreu na localidade de Zona Grun, próximo a sede do Flamengo.

O homem não apresentava ferimentos graves, mas teve que ser socorrido por uma ambulância da Secretaria Municipal da Saúde ao Hospital de Caridade de Crissiumal.

