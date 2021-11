Boletim semanal acompanha semeadura e colheita de milho e soja no RS

A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) passa a divulgar, semanalmente, o ‘Boletim Milho e Soja’, com informações atualizadas sobre áreas semeada e colhida das safras para as duas culturas no Rio Grande do Sul, Brasil e Estados Unidos.

Inicialmente previsto para ser mensal, o boletim será divulgado semanalmente, às sextas-feiras, durante o período de semeadura no Brasil e de colheita nos Estados Unidos. As publicações ficarão disponíveis na página da SEAPDR.

O informativo é elaborado pelo Departamento de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento Rural da SEAPDR, tendo como fontes, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), para os dados americanos; a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), no âmbito nacional; e a Emater-Ascar, com os dados estaduais.

