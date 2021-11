Colisão contra árvores provoca morte de motorista em São Martinho

Joel Miotti, de 20 anos de idade, dirigia um Ford Fiesta que saiu da pista e chocou-se contra árvores ao lado da ERS 210, na altura da localidade de Esquina Schmidt em São Martinho. Em virtude da colisão, um galho caiu sobre o teto do automóvel emplacado em Três de Maio/RS. O acidente de trânsito foi registrado na madrugada do sábado (6/11).

De acordo com o Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto, o motorista estava sozinho no veículo. A vítima era morador de Boa Vista do Buricá.

