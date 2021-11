Cruz Alta: Criança de dois anos morre afogada em piscina

A criança de dois anos de idade se afogou na tarde do sábado (6/11) na piscina de uma residência situada na Rua Antônio Dias da Costa, no bairro Pedro Bonini II. As informações são da Rádio Cruz Alta.

Ao registrar a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil, o pai do bebê relatou que a piscina é cercada por grades e fechada com vidro, possuindo apenas uma porta de acesso. Ele ainda afirmou que atendia uma pessoa na parte da frente da casa quando, possivelmente, ocorreu o afogamento.

Contou também que retirou a criança da água e levou para atendimento no Hospital Santa Lúcia. Foram realizados todos os procedimentos de reanimação, mas, infelizmente, o bebê veio a óbito. O corpo foi encaminhado para necropsia em Ijuí.

A Polícia Civil irá ouvir as outras pessoas que estavam na residência antes de concluir o inquérito.

