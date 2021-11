Venda de sete imóveis do Estado é destaques da Agenda Celic

A venda de sete imóveis de propriedade do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) é um dos destaques das licitações entre 8 e 12 de novembro da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O detalhamento dos imóveis está no Edital 0036/2021, com um total de sete lotes, cada um composto por um imóvel: quatro lojas em Viamão; uma em Porto Alegre e dois apartamentos em Candelária. A visitação aos imóveis não ocupados pode ser agendada no Departamento de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, pelo telefone (51) 3288-1589. A abertura das propostas está prevista para quinta-feira (11/11), às 16h.



Outro destaque entre as licitações é a contratação de empresa para criação de trilha de capacitação para desenvolvimento de lideranças. Essa trilha será formatada em dois cursos compostos por módulos, a serem ofertados pela Escola de Governo do Estado do Rio Grande do Sul aos servidores públicos. A sessão de abertura do Edital 9341/2021 está agendada para quinta-feira (11/11), às 14h30.



No total, a semana de 8 a 12 de novembro prevê 37 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual e inclui, entre outros, aquisição de materiais, serviços, execução da obra de reforma da rede elétrica e curso de capacitação. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o sitewww.celic.rs.gov.bre consultar pelo número do edital.



A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.