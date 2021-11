Homem é assassinado no distrito de Padre Gonzales em Três Passos

Conforme o site Três Passos News, o homicídio foi registrado na noite do sábado (6/11) no distrito de Padre Gonzales, em Três Passos. A vítima identificada por João Rodrigues Dalpra sofreu golpes de faca na região peitoral. Ele morreu no local.

O corpo foi encaminhado para necropsia em Palmeira das Missões. Ainda de acordo com o portal de notícias, o sepultamento acontecerá em Tiradentes do Sul.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

