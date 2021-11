Três de Maio: Mulher é vítima de feminicídio e marido acaba preso pela BM

Janice Aguiar de Lima, de 37 anos de idade, foi alvejada por quatro disparos de pistola. O marido dela acabou preso em flagrante pela Brigada Militar (BM) logo após o crime. O fato ocorreu no começo da tarde do sábado (6/11) no bairro Carolina, em Três de Maio.

De acordo com a BM, o autor dos disparos chegou resistir à prisão, mas em seguida se entregou.

Foram acionadas as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, no entanto, a mulher já estava morta.

As informações são do site Paulo Marques Notícias.

