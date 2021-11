Concluída a instalação da iluminação do novo acesso ao Sul da Ilha

Concluída neste sábado, 6, a instalação da iluminação pública do acesso ao Sul da Ilha, no trecho de 11 quilômetros entre o Trevo da Seta e o Floripa Airport. Essa instalação complementa uma das maiores obras de mobilidade urbana dos últimos anos na Grande Florianópolis: o novo acesso ao Sul da Ilha.

Orçado em cerca de R$ 6 milhões, o serviço foi contratado por R$ 4,6 milhões com a empresa vencedora da licitação, a Botega Montagens Elétricas Ltda., com sede no Sul de Santa Catarina.

São 299 postes com cerca de 11 metros de altura, de iluminação de LED, em todo o trecho, o que confere maior eficiência energética e consequente economia de energiae tecnologia que permite gestão e monitoramento ponto a ponto das luminárias. A maior parte do cabeamento é subterrâneo.

“Essa assinatura representa a finalização de um ciclo, o atendimento de uma demanda aguardada desde 2014. Primeiramente entregamos a obra que resolveu o problema das intermináveis filas no Sul da Ilha e agora solucionamos a iluminação”, destacou o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira.

Oito anos de espera

Mesmo sem obrigação legal de fazer a iluminação pública, o Estado assumiu o serviço de instalação, por meio de uma parceria com a Prefeitura de Florianópolis, que ficou responsável pelo projeto.

O acesso ao Sul da Ilha, que hoje absorve 60% do tráfego da região, desafogando a SC-405, no Rio Tavares, era uma obra aguardada desde 2013. O trabalho no trecho começou em 2014, mas foi a partir de 2019 que mais da metade dos serviços foram executados. O custo total foi de R$ 219 milhões, sendo R$ 77 milhões somente em desapropriações.