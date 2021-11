Flamengo de São Pedro (Tenente Portela) jogará a Copa Gaúcha de Futebol Feminino Sub-17

Dirigentes dos clubes inscritos e representantes da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) realizaram o congresso técnico virtual que definiu as datas e o regulamento geral para a disputa da Copa Gaúcha de Futebol Feminino Sub-17.

A competição ocorrerá em dois finais de semana entre os dias 27 de novembro e 4 de dezembro. Os jogos acontecerão no CT Hélio Dourado, do Grêmio, situado em Eldorado do Sul.

O Flamengo de São Pedro (Tenente Portela) está no Grupo B juntamente com Internacional e União Harmonia. O Grupo A é formado por Grêmio, Juventude, Guarany e Pelotas.

Os sete times foram divididos em duas chaves – uma com quatro e outra com três. As equipes se enfrentarão em turno único dentro dos respectivos grupos. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais, que serão disputadas em partida única, assim como a decisão do título.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.