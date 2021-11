Acidente com vítima fatal na ERS 210 entre Campo Novo e São Martinho

Na manhã deste sábado (06) um acidente com vítima fatal ocorreu na ERS 210, km 27, próximo à Esquina Schmidt entre os municípios de Campo Novo e São Martinho.

Conforme informações preliminares o condutor de um veículo Ford Fiest, que transita no sentido Campo Novo/São Martinho, perdeu o controle do mesmo saiu da pista e veio a colidir em uma árvore na lateral da via, com o impacto um galho de grande porte da árvore atingiu o veículo ao meio.

O condutor ainda não foi identificado.

