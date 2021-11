Operação “Novo Plano Tático Operacional da Brigada Militar”

Operação NOVO PLANO TATICO OPERACIONAL DA BRIGADA MILITAR foi realizada simultaneamente nos Batalhões 4º BPAF Santa Rosa, 7º BPM Três Passos, 37 BPM Frederico Westphalen do Comando Regional de Polícia Ostensiva Fronteira Noroeste, em 05/11, contou com apoio do Comando Ambiental e com o Comando Rodoviário, estiveram envolvidos na operação: 152 Policiais Militares, 63 viaturas, destes, 20 alunos soldados tendo como resultado:

04 presos em flagrante

02 foragidos 07 TC BM

25 gramas de maconha apreendida; e 21 gramas de cocaína

871 Pessoas abordadas/ identificadas 361 veículos, 44 Aits, 5 bares, 4 estabelecimentos comerciais, e uma prisão por descumprimento de medida protetiva de urgência.

Além das ações de presença com o objetivo de promover a segurança pública, com foco na redução dos índices de violência e criminalidade nos locais de interesse operacional, com base na análise criminal e de inteligência.