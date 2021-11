Em noite de Michael, Flamengo derrota Atlético-GO no Maracanã

Em uma noite de brilho do atacante Michael, o Flamengo derrotou o Atlético-GO por 2 a 0, nesta sexta-feira (5) no estádio do Maracanã, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 53 pontos (a 9 do líder Atlético-MG, que tem um jogo a mais disputado).

Fim de jogo no Maracanã! O Mengão vence o Atlético-GO por 2 a 0, pelo Brasileirão, com dois gols de Michael.

Já o Dragão permanece na 11ª posição com 37 pontos após o revés no jogo atrasado da 19ª rodada da competição nacional.

Mesmo apoiado por mais de 18 mil torcedores, o Rubro-Negro não teve facilidades na etapa inicial diante da defesa bem postada do Atlético-GO. Assim, a equipe da Gávea conseguiu criar poucas chances claras.

Na melhor delas, aos 43 minutos, Everton Ribeiro lançou Isla na direita. O chileno encontrou então Michael, que, próximo da marca do pênalti, bateu firme para superar o goleiro Fernando Miguel.

Já na etapa final o time da Gávea passou a transformar seu domínio em mais oportunidades. Com isso, o segundo não demorou a sair. Aos 28 minutos, após boa troca de passes, Michael recebeu na esquerda, se movimentou para o meio e tabelou com Gabriel Barbosa antes de bater colocado para confirmar a vitória do Flamengo.

O Rubro-Negro carioca volta a entrar em campo na próxima segunda (2), quando visita a Chapecoense na Arena Condá. Dois dias depois o Dragão visita o Palmeiras.