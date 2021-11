Serra do Rio do Rastro estará bloqueada no domingo para prova ciclística

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa que a estrada da Serra do Rio do Rastro estará, excepcionalmente, interditada neste domingo, entre as 6h e 13h.

O bloqueio total das pistas se dará em virtude da realização do 14º Desafio Serra do Rio do Rastro - Speed Mountain Bike, prova esportiva que reunirá centenas de ciclistas.

A rodovia fica aberta ao tráfego de veículos no sábado e após as 14h de domingo. Nos dias de semana, segue bloqueada durante o dia para as obras de contenção.