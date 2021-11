Assinada ordem de serviço para a pavimentação da Rodovia Félix Simon no Sul do Estado

Um investimento de R$ 10,34 milhões do Governo do Estado permitiu que fosse dada a ordem de serviço para o início da pavimentação da Rodovia Municipal Félix Simon, em Treze de Maio, no Sul do Estado. O evento contou com a presença do secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, do prefeito de Treze de Maio, Neném Bardini, e de lideranças locais.

O ato representa o fim de uma espera de 40 anos pela obra. A partir da assinatura, a empresa contratada pela prefeitura tem 30 dias para começar o trabalho. Dividida em dois trechos, um com extensão de 5,40 KM e outro com 2,85 KM, a Félix Simon é uma conexão da cidade com outros 12 municípios, via Morro da Fumaça.

“Mesmo sendo uma estrada de chão batido, essa via municipal é amplamente utilizada, porque encurta o trajeto, por exemplo, para Morro da Fumaça. Então só pelo ponto de vista da segurança viária já justificaria o investimento, porque não há bem mais precioso do que a vida. Mas os benefícios dessa obra vão para muito além, porque o asfalto vai melhorar a logística e trazer desenvolvimento”, comemora Vieira.

O prefeito acrescenta que a obra vai oferecer alternativas ao desenvolvimento regional e maior atendimento às demandas agrícolas, empresariais e ao turismo regional. “Somos muito gratos por contar com o governo para essa obra tão importante e esperada, que não conseguiríamos bancar com recursos próprios”, destacou Bardini.

Estão previstos serviços de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e a construção de uma ponte de duas vias em concreto armado.