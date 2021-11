Ministério da Educação prorroga prazo para renovação de contratos do FIES

O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União na sexta-feira (5/11), portaria que prorroga, para 31 de dezembro de 2021, o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamentos concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), simplificados e não simplificados, do primeiro e segundo semestres de 2021.

Os aditamentos de renovação semestral devem ser feitos por meio do sistema informatizado do FIES (SIS/FIES), disponível na página eletrônica do MEC.

A prorrogação do prazo tem por objetivo garantir que todos os estudantes possam realizar os aditamentos neste período de pandemia de Covid-19. No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador por exemplo, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.

Os contratos do FIES devem ser renovados semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SIS/FIES.

O FIES é o programa do Governo Federal que tem como meta, facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas.

