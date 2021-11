PMs são chamados para ocorrência de violência doméstica e localizam pés de maconha em Ijuí

Após informações recebidas pela Sala de Operações do 29º BPM, sobre uma ocorrência Maria da Penha, no início da tarde de quinta-feira (04/11), uma guarnição da Brigada Militar do 29º BPM deslocou até a Rua São Pedro, no Bairro Glória, em Ijuí.

No local uma pessoa suspeita foi abordada, identificado como um homem de 22 anos, natural de Ijuí, com antecedentes policiais. Durante a busca pessoal foram localizadas com ele 59 sementes de maconha, em diligências no local foram localizados mais 88g de maconha, em um pote, três pés de maconha e um aparelho celular.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao acusado, que juntamente com a vítima da violência doméstica, foram encaminhados para exames de saúde na UPA e posteriormente apresentados na DP, onde foi lavrado o flagrante do homem por tráfico de entorpecentes.

