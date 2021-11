Celesc negocia dívidas com vantagens especiais na XVI Semana Nacional de Conciliação

Foto: Júlio Cavalheiro/Secom Entre os dias 8 e 12 de novembro, os consumidores de energia elétrica de Santa Catarina com débitos pendentes com a Celesc terão vantagens especiais para acertarem suas contas com a empresa, durante a XVI Semana Nacional da Co

Entre os dias 8 e 12 de novembro, os consumidores de energia elétrica de Santa Catarina com débitos pendentes com a Celesc terão vantagens especiais para acertarem suas contas com a empresa, durante a XVI Semana Nacional da Conciliação, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em parceria com entidades públicas e empresas privadas do país.

“O intuito da Celesc ao participar da Semana Nacional de Conciliação é dar oportunidade à população de resolver suas pendências, judicializadas ou não, de maneira célere e eficaz. Essa é uma parceria histórica entre entidades e empresas catarinenses em prol do consumidor”, destacou o gerente do Departamento de Recuperação de Receitas, Fernando Kaszewski.

As condições especiais para pessoas físicas e pessoas jurídicas serão oferecidas para dívidas de até 120 salários-mínimos, discutidas em processos judiciais ou não, que terão isenção nos juros e multa e poderão ser parceladas em até 24 vezes, 10% de entrada, com juros de 1% ao mês sobre o valor do parcelamento. Consumidores que possuam parcelamento vencido realizado em edições anteriores não poderão aderir novamente ao programa.

Para regularizar sua situação junto à empresa, o titular da fatura deverá procurar as lojas de atendimento da Celesc e ter em mãos documento original de identificação e CPF. Em 2020, a Celesc realizou 1.891 acordos, um acréscimo de 96,16% em número de acordos. Para mais informações, acesseeste link.