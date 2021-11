Polícia prende dois por tráfico de drogas em Tenente Portela

Dois homens foram presos em uma ação ocorrida na manhã de hoje (5/11) no bairro Operário em Tenente Portela. Uma casa que funcionava como boca de fumo foi alvo da operação que envolveu agentes da Polícia Civil das Delegacias de Tenente Portela, Barra do Guarita e Miraguaí, com apoio da Brigada Militar, sob a coordenação do Delegado Roberto Fagundes Audino.

Foram apreendidas, no local, drogas: cocaína, crack e maconha, além de três armas de fogo: Uma espingarda calibre 12, uma pistola cal 9mm e um revólver calibre 38, além de munição. Uma motosserra também foi apreendida para verificar a procedência.

Os presos são um da região metropolitana e outro de Pântano Grande, no Vale do Rio Pardo e estavam sendo investigados por tráficos de drogas e por possíveis participação nos casos de homicídios ocorridos no município.

Segundo o Delegado de Polícia Roberto Fagundes Audino, que comandou a ação policial, as armas apreendidas serão submetidas à perícia visando investigar o envolvimento em recentes homicídios ocorridos em Tenente Portela.

