Condutor de fusca bate em carro estacionado em Três de Maio

Nesta quinta-feira (04/11), por volta das 19 horas e 45 minutos, ocorreu um acidente de trânsito em Três de Maio. O condutor bateu com um VW Fusca em um automóvel GM Ômega estacionado na lateral da rua Santo Ângelo, no bairro Oriental, em frente a uma oficina localizada próximo da esquina com a rua Professor Del ‘Aglio.

De acordo com informações, o Fusca era conduzido no sentido centro/bairro, e bateu frontalmente contra o Ômega estacionado no lado esquerdo que seguia.

O Fusca já tinha sinais de uma batida na parte traseira do veículo.

A Brigada Militar foi acionada e no momento que chegou no local, o condutor do Fusca não se encontrava.

