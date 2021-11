Brigada Militar de Três de Maio realiza apreensão por descaminho

Na manhã de quinta-feira (04/11), uma guarnição de serviço da Brigada Militar durante patrulhamento abordou o veículo Ford F1000, que estava visivelmente carregado com caixas. Após revista no veículo foram encontradas 145 caixas de vinho de diversas marcas, todas de origem estrangeira (Argentina) sem procedência, totalizando 854 garrafas.

Após contato com a Polícia Federal de Santo Ângelo, foi feito registro do fato e a carga e o veículo apreendidos, o autor do fato após registro foi liberado e irá responder em liberdade pelo crime.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.