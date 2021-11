Homem de naturalidade argentina, morre após acidente no interior de Tiradentes do Sul

Na manhã de quinta-feira (04/11), por volta do meio-dia, um homem morreu após um acidente envolvendo um caminhão e um trator. O fato ocorreu no interior de Tiradentes do Sul, na área de fronteira com a Argentina.

A vítima foi identificada como sendo Alexandro Cristian Escobar, de nacionalidade argentina e que residia em El Soberbio. O homem, acompanhado de seus pais, estava tentando rebocar um caminhão, utilizando um trator Massey Fergusson, que possuía uma carreta acoplada. Porém, o trator, que não estaria com a marcha engrenada, acabou prensando a vítima contra o caminhão, causando um esmagamento craniano. O homem chegou a ser socorrido ao hospital de Caridade, em Três Passos, mas não resistiu.

A Brigada Militar foi acionada, assim como a Polícia Civil e o trabalho de perícia, que fez o levantamento do local. A Polícia Civil abrirá um inquérito para apurar os acontecimentos. O corpo da vítima, antes de ser liberado aos familiares, foi encaminhado para realização de exame de necropsia.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.